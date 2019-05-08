Россияне стали массово продавать свою недвижимость в Болгарии

Число россиян, купивших недвижимость в Болгарии упало в 2018 году на 75% по сравнению с рекордным 2012 годом, информирует портал blackseanews. net. Главной причиной является резкое ослабление курса рубля за последние годы и санкции США.



Россияне в Болгарии: рай и камни

Сообщается, что за 20-летний период (1999-2018) недвижимость в Болгарии приобрели 81,114 граждан России. За тот же период россияне продали всего 636 объектов недвижимости в Болгарии, однако в 2019 году примерно девять процентов владельцев-россиян выставили свою недвижимость на продажу. Это стало самым высоким показателем за весь 20-летний период.

Наиболее желанными местами для приобретения недвижимости в Болгарии для россиян были черноморские курорты "Святой Влас" и "Солнечный берег".

В последние годы цены жилья на черноморском побережье Болгарии резко упали. Это было следствием нерегулируемой застройки и финансового кризиса 2008 года. Сейчас в стране зарегистрирован рекордно низкий средний уровень продаж. За "квадрат" дают всего 400 евро.

Отмечается, что при продаже недвижимости российскими гражданами в Болгарии покупателями как правило являются болгары.

Фото: mir24.tv

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