Число россиян, купивших недвижимость в Болгарии упало в 2018 году на 75% по сравнению с рекордным 2012 годом, информирует портал blackseanews. net. Главной причиной является резкое ослабление курса рубля за последние годы и санкции США.
Сообщается, что за 20-летний период (1999-2018) недвижимость в Болгарии приобрели 81,114 граждан России. За тот же период россияне продали всего 636 объектов недвижимости в Болгарии, однако в 2019 году примерно девять процентов владельцев-россиян выставили свою недвижимость на продажу. Это стало самым высоким показателем за весь 20-летний период.
Наиболее желанными местами для приобретения недвижимости в Болгарии для россиян были черноморские курорты "Святой Влас" и "Солнечный берег".
В последние годы цены жилья на черноморском побережье Болгарии резко упали. Это было следствием нерегулируемой застройки и финансового кризиса 2008 года. Сейчас в стране зарегистрирован рекордно низкий средний уровень продаж. За "квадрат" дают всего 400 евро.
Отмечается, что при продаже недвижимости российскими гражданами в Болгарии покупателями как правило являются болгары.
Фото: mir24.tv
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Новый дом выходит на продажу в Москве каждые четыре дня
Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах
Кондоминиум - что это такое, и с чем его едят?
Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.