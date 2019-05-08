В Сочи установили памятник Маршалу Советского Союза Андрею Гречко

На добровольные пожертвования жители поселка Красная Поляна Адлерского района Сочи благоустроили сквер, где установили памятник дважды Герою Советского Союза и Маршалу Советского Союза Андрею Гречко, передает Интерфакс.



Добро пожаловать в Сочи. Телеканал Sochi live. 08.05.2019 10:05

Отмечается, что открытие бюста маршалу Гречко стало очередным вкладом в патриотическое воспитание молодежи.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что памятник построен на народные деньги. На открытии отмечалось, что маршал Андрей Гречко внёс весомый вклад в становление и развитие вооружённых сил Советского Союза.

"Это памятник полководцу, министру обороны, человеку. Он прошёл войну здесь, на Кавказе. И дошёл до Берлина", — сказал Депутат Госдумы Константин Затулин на открытии мемориала.

Жители на общем собрании единогласно проголосовали за организацию сбора средств. Сельчане добровольно пожертвовали 2,5 млн рублей. Сам памятник А. Гречко изготовили московские скульпторы.

Фото: efcate.com

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