Президент Туркмении заложил первый камень нового села в Центральных Каракумах

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в среду принял участие в закладке первого камня нового села в Центральных Каракумах, сообщает РИА Новости. Село будет располагаться у искусственного озера Алтын асыр (Золотой век).



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Озеро было создано в 2009 году путем слияния коллекторно-дренажных вод со всех регионов в естественную гигантскую впадину Карашор (Черная соль).

Отмечается, что на озере в центре пустыни Каракумы останавливаются водоплавающие птицы. Имеется растительность, которая появилась на побережье озера, которое привлекает стада копытных. В озере водятся 25 видов рыб.

На церемонии закладки президент Туркмении подчеркнул, что решение проблемы водообеспечения на этих пустынных территориях позволит заняться вопросами безопасности экологического и продовольственного характера.

По мнению туркменского лидера, сложившаяся ситуация позволяет создавать на прилегающих к озеру территориях хозяйства, работающие в сфере растениеводства, животноводства и рыболовства.

Фото: rus.azathabar.com

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