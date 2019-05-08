Автобан для фур на электротяге открылся в Германии

В Германии в федеральной земле Гессен открыт первый электрический автобан, передает Интерфакс. По трассе пути длиной около 14 км на трассе A5 между Вайтерштадтом и Мерфельденом будут проезжать электрогрузовики разных компаний по нескольку раз в день.



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Сообщается, что к 2020 году планируется вывести на испытательный дорожный участок пять таких фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором.

Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на возведение конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. Испытание электрического автобана, которое должно продлиться до конца 2022 года, потребует дополнительно 15,3 млн евро.

На данный момент ведомство выделило на разработку электрогрузовиков более 70 млн евро.

Ранее испытания электрогрузовиков проходили на частных дорогах. В будущем планируется построить подвесные сети еще на двух отрезках автобанов - в землях Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Гольштейн.

Отмечается, что грузовики с электроприводом и токоприемником - это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среды грузоперевозкам.

Фото: technogies.ru

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