Сицилийские власти распродают дома по одному евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести дома всего за один евро, передает РИА Новости. Условием покупки недвижимости станет обязательство владельца отремонтировать постройку в течение года.



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Сообщается, что на продажу выставлены сто заброшенных объектов недвижимости. По планам местных властей, в ближайшее время появятся еще 400 предложений.

Оговаривается, что если покупатель не отремонтирует дом в течение года, то он лишится гарантийного депозита в размере около семи тысяч евро.

Ожидается, что ремонтные работы в зданиях обойдутся примерно в $107 за квадратный фут. Другие расходы, включая административные сборы, составят $4000-$6450.

Напомним, что население городка Муссомели — всего 11 тысяч человек. Этот город известен кулинарными традициями и средневековой архитектурой. Исторический центр Муссомели с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии.

Фото: trend.az

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