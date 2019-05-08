Службы ЖКХ обязали оставлять продухи для кошек в подвалах жилых домов﻿

Минстрой встал на сторону бездомных кошек. Ведомство разрешило оставлять в подвалах многоэтажек хотя бы один открытый продух с размером ячейки 15 на 15 сантиметров, пишет "Российская газета". Это следует из текста приказа Минстроя "Об утверждении правил и норм содержания общего имущества в многоквартирном доме".



Кошкам хотят разрешить жить в подвалах

Сообщается, что по действующему СНиПу строители обязаны оставлять в наружных стенах подвала отверстия для естественной циркуляции воздуха. Правда, работники ЖКХ считают эти дырки вредными, поскольку им нужно обеспечить качественное содержание домовладения.

Зачастую блокировать продухи коммунальщиков заставляют проверяющие органы. Или просят сами жители, которые не в восторге от бродячих котов в их доме.

На стороне противников соседства с бродячими животными в этом случае находится действующее с 2003 года предписание Госстроя РФ о замуровывании продухов. Защитники животных могут апеллировать к статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".

Фото: bigpicture.ru

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