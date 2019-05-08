В Севастополе открыли центральную аллею Парка Победы

Центральная часть парка, посвященного победе в Великой Отечественной войне, открылась в Севастополе после реконструкции, передает Интерфакс.



В Севастополе впервые стартовала акция «Десант Победы» / Новости от 30.03.2019 15:01

Сообщается, что в настоящее время проходит общественная приемка работ. Они были выполнены в рамках государственного контракта по благоустройству Парка Победы.

"Надеюсь, многие севастопольцы будут рады тому, что этот парк теперь доступен для всех. Что есть возможность увидеть 16 светомузыкальных фонтанов, благоустроенную центральную аллею и примыкающие дорожки", — заявил заместитель губернатора города Илья Пономарев.

Специалисты парка организовали пуско-наладочные работы по всем фонтанам. Полностью завершена их облицовка. По главной аллее и на второстепенных дорожках уложили тротуарную плитку и гранит, отмечается в сообщении.

До сентября подрядчику еще предстоит завершить инженерные работы. Потом будут объявлены конкурсы на выполнение второй и третьей очередей благоустройства парка. Это приведение в порядок дополнительных 18 га, недавно возвращенных в собственность города, и обустройство набережной.

Отмечается, что Парк Победы площадью 50 га является крупнейшим в Севастополе. Его реконструкция ведется в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя.

Фото: ruinformer. com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Новый дом выходит на продажу в Москве каждые четыре дня

Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах﻿

Кондоминиум — что это такое, и с чем его едят?

Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц