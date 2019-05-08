Центральная часть парка, посвященного победе в Великой Отечественной войне, открылась в Севастополе после реконструкции, передает Интерфакс.
Сообщается, что в настоящее время проходит общественная приемка работ. Они были выполнены в рамках государственного контракта по благоустройству Парка Победы.
"Надеюсь, многие севастопольцы будут рады тому, что этот парк теперь доступен для всех. Что есть возможность увидеть 16 светомузыкальных фонтанов, благоустроенную центральную аллею и примыкающие дорожки", — заявил заместитель губернатора города Илья Пономарев.
Специалисты парка организовали пуско-наладочные работы по всем фонтанам. Полностью завершена их облицовка. По главной аллее и на второстепенных дорожках уложили тротуарную плитку и гранит, отмечается в сообщении.
До сентября подрядчику еще предстоит завершить инженерные работы. Потом будут объявлены конкурсы на выполнение второй и третьей очередей благоустройства парка. Это приведение в порядок дополнительных 18 га, недавно возвращенных в собственность города, и обустройство набережной.
Отмечается, что Парк Победы площадью 50 га является крупнейшим в Севастополе. Его реконструкция ведется в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя.
Фото: ruinformer. com
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