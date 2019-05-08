Мемориалы "ночных ведьм" объявили памятниками культурного наследия﻿

Статус объектов культурного наследия регионального значения получили мемориалы 10 Героев Советского Союза на Новодевичьем кладбище, информирует портал столичной мэрии.



Аты-баты 023 Герои-лётчики Великой Отечественной войны

Сообщается, что эти летчики — герои или дважды герои Советского Союза. Они внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

В частности, это участницы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного женского авиаполка Полина Гельман и Надежда Попова. Их называли "ночными ведьмами".

Помимо этого, под охрану взято захоронение летчика Виталия Попкова, факты биографии которого отражены в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

Отмечается, что на Новодевичьем кладбище под государственной охраной уже находятся могилы некоторых героев войны.

Напомним, что первые захоронения на территории Новодевичьего монастыря появились в XVI веке. В настоящее время на территории покоятся более 26 тысяч человек. Мемориальный комплекс Новодевичьего монастыря включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: mos.ru

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