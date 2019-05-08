Архитектор предложил возвести над собором Парижской Богоматери хрустальный купол

Правительство Франции объявило о планах провести международный конкурс на восстановление собора Парижской Богоматери. Дизайн-студии и архитектурные бюро со всего мира стали предлагать свои проекты, передает РБК.



Хроника пожара в Нотр-Дам де Пари в Париже

Отмечается, что один из проектов предложил парижский дизайнер Винсент Каллебо. Он хочет возвести на крыше собора хрустальный купол. Основная идея Каллебо — совместить науку, веру и искусство в одной постройке на крыше Нотр-Дама.

Ранее сообщалось, что французские власти провели опрос по поводу будущего вида собора. Больше половины французов (54%) считают, что собор следует воссоздать в прежнем виде. Четверть опрошенных допускают некое обновление его облика.

Среди сторонников возрождения Нотр-Дама в варианте "один к одному" — главный архитектор специализированной госструктуры "Исторические памятники" Фредерик Дидье. По его мнению, сгоревшую кровлю собора следует изготовить из того же самого материала, что и в Средневековье.﻿

Фото: uutvdome.ru%

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