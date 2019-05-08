Правительство Франции объявило о планах провести международный конкурс на восстановление собора Парижской Богоматери. Дизайн-студии и архитектурные бюро со всего мира стали предлагать свои проекты, передает РБК.
Отмечается, что один из проектов предложил парижский дизайнер Винсент Каллебо. Он хочет возвести на крыше собора хрустальный купол. Основная идея Каллебо — совместить науку, веру и искусство в одной постройке на крыше Нотр-Дама.
Ранее сообщалось, что французские власти провели опрос по поводу будущего вида собора. Больше половины французов (54%) считают, что собор следует воссоздать в прежнем виде. Четверть опрошенных допускают некое обновление его облика.
Среди сторонников возрождения Нотр-Дама в варианте "один к одному" — главный архитектор специализированной госструктуры "Исторические памятники" Фредерик Дидье. По его мнению, сгоревшую кровлю собора следует изготовить из того же самого материала, что и в Средневековье.
Фото: uutvdome.ru%
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