В Подмосковье построят сырный кластер мощностью в 20,5 тыс. тонн сыра в год

Порядка 20,5 тысячи тонн сыра будет производится в сырном кластере в Дмитрове вместо 12 тысяч тонн, ожидаемых изначально, передает Интерфакс. Сырный кластер создается в Дмитровском округе Московской области.



В Подмосковье может появиться сырный кластер

Сообщается, что общий объем инвестиций оценивается в два миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать более 500 новых рабочих мест.

Сейчас завершается создание инфраструктуры сырного кластера. Уже проведены водопровод, канализация и газ. Распределение земельных участков в сырном кластере будет проведено до лета 2019 года.

Строительство всей инфраструктуры для сырного кластера планируется завершить в конце июня текущего года.

Сейчас на согласовании у региональных властей находятся три заявки от резидентов сырного кластера. При этом общее количество запросов от потенциальных инвесторов в два раза превышает площадь свободной земли на территории площадки.

Отмечается, что следить за качеством продукции в сырном кластере будет специализированная лаборатория.

В перспективе лабораторию планируют превратить в базовый для Московской области лабораторный центр, где будут исследовать качество молочной продукции.

Фото: mosreg.ru

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