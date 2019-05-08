Порядка 20,5 тысячи тонн сыра будет производится в сырном кластере в Дмитрове вместо 12 тысяч тонн, ожидаемых изначально, передает Интерфакс. Сырный кластер создается в Дмитровском округе Московской области.
Сообщается, что общий объем инвестиций оценивается в два миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать более 500 новых рабочих мест.
Сейчас завершается создание инфраструктуры сырного кластера. Уже проведены водопровод, канализация и газ. Распределение земельных участков в сырном кластере будет проведено до лета 2019 года.
Строительство всей инфраструктуры для сырного кластера планируется завершить в конце июня текущего года.
Сейчас на согласовании у региональных властей находятся три заявки от резидентов сырного кластера. При этом общее количество запросов от потенциальных инвесторов в два раза превышает площадь свободной земли на территории площадки.
Отмечается, что следить за качеством продукции в сырном кластере будет специализированная лаборатория.
В перспективе лабораторию планируют превратить в базовый для Московской области лабораторный центр, где будут исследовать качество молочной продукции.
Фото: mosreg.ru
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