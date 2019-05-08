Черкизовский пруд превратят в зону отдыха европейского уровня﻿

Набережная Шитова, расположенная вдоль одного из берегов пруда, станет пешеходной, говорится в сообщении портала московской мэрии. Здесь уберут разделение на проезжую часть и тротуары.



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Сообщается, что на набережной появятся места для игры в шахматы и зона тематических выставок под открытым небом. Помимо этого, будет обновлено покрытие прогулочных дорожек вокруг пруда, а также установлены новые скамейки и урны.

Вокруг пруда появится дорожка для бега с резиновым покрытием. Берегов будут проложены деревянными настилами и мостиками. Отремонтируют пешеходный мостик, обновят и увеличат детские площадки. На восточном берегу водоема появятся эллинги для хранения каяков и пирс.

В северной части Черкизовского пруда обустроят гидробиоплато. Это мелководный отгороженный участок дна, где высаживают специальные водные растения. Они обеспечивают естественную биологическую очистку воды.

Отмечается также, что освещать местность в темное время суток будут новые фонари. Они будут стилизованы под исторические.

Фото: riamo.ru

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