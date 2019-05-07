В Таганском районе Москвы столичные власти выявили новый объект культурного наследия, пишет "Российская газета". Им стал деревянный жилой дом середины 19 века ямщика Василия Ширяева.
Сообщается, что здание, построенное в 1852 году, расположено на Вековой улице, 20 в Рогожской слободе. Сегодня это Таганский район столицы. Двухэтажное деревянное строение с первым каменным этажом построил для сдачи недорогих квартир потомственный ямщик Василий Иванович Ширяев.
Старинное здание привлекает к себе внимание и сейчас, несмотря на то, что у него не раз менялись хозяева. Так, к началу 20 века здание выкупила Никольско-Рогожская община и пристроила по соседству церковь Николая Чудотворца.
В советское время здесь располагался рабочий клуб. Затем здание вновь стало жилым. Оконные проемы дома украшены наличниками. Дом венчает деревянный резной карниз.
Дом представляет собой редкий образец деревянного доходного строительства 19 века. Здание взято под охрану государства. Его запрещено сносить и изменять исторический облик.
Фото: navigator.starove.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Технологии для дома, созданные чтобы вас ублажать
Степные пожары уничтожили 70 домов в Забайкалье
Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц
Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Жители Стамбула устроили "кастрюльный протест" в связи с решением ЦИК отменить итоги выборов мэра. Чем это грозит Турции, "Правде.Ру" рассказал эксперт.