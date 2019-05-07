Дом ямщика в Москве взят под охрану

В Таганском районе Москвы столичные власти выявили новый объект культурного наследия, пишет "Российская газета". Им стал деревянный жилой дом середины 19 века ямщика Василия Ширяева.



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Сообщается, что здание, построенное в 1852 году, расположено на Вековой улице, 20 в Рогожской слободе. Сегодня это Таганский район столицы. Двухэтажное деревянное строение с первым каменным этажом построил для сдачи недорогих квартир потомственный ямщик Василий Иванович Ширяев.

Старинное здание привлекает к себе внимание и сейчас, несмотря на то, что у него не раз менялись хозяева. Так, к началу 20 века здание выкупила Никольско-Рогожская община и пристроила по соседству церковь Николая Чудотворца.

В советское время здесь располагался рабочий клуб. Затем здание вновь стало жилым. Оконные проемы дома украшены наличниками. Дом венчает деревянный резной карниз.

Дом представляет собой редкий образец деревянного доходного строительства 19 века. Здание взято под охрану государства. Его запрещено сносить и изменять исторический облик.

Фото: navigator.starove.ru

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