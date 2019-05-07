Москва продает первые этажи в жилых домах

Городские власти выставили на продажу помещения на первых этажах жилых домов 2009–2012 годов постройки, передает РБК. Всего выставлено на продажу около 60 коммерческих объектов площадью от 50 до 700 кв. м.



Жильцы элитного дома в центре Москвы не хотят магазина на первом этаже / Новости от 21.01.2019 12:19

Сообщается, что приобрести помещения на нижних этажах можно через электронные аукционы. Их организует столичный департамент по конкурентной политике.

Стартовая цена одного квадратного метра в таких помещениях в среднем составляет 110 тыс. рублей. По словам вице-мэр Москвы Владимира Ефимова, речь идет о площадках, расположенных в домах 2009-2012 годов постройки в спальных районах Москвы. Почти половина всех объектов расположена на севере столицы. Другие — в Северо-Восточном, Центральном, Западном, Юго-Восточном административных округах. А также в Зеленограде.

Как правило, собственники таких помещений используют их под продуктовые магазины, салоны красоты, семейные кафе или образовательные центры. На один такой объект претендуют в среднем пять инвесторов, отметил чиновник.

Фото: bk55.ru

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