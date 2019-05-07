Четверть молодых американцев живут вместе с родителями

Около 14 млн (22%) граждан США в возрасте 23-37 лет проживают вместе со своими родителями, информирует РБК. Это самый высокий показатель с начала века.



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Сообщается, что количество таких семей растет с 2001 года, когда с родителями проживало 6,8 млн американцев. В 2018 году с родителями проживало 12 млн человек в возрасте до 37 лет.

При этом отмечается, что вместе с ростом количества сокращается доля безработных иждивенцев. С 19,5% в 2010 году до 10,3% в 2019-м. По мнению аналитиков, проживание со своей мамой позволяет экономить деньги. Прежде всего на аренду.

Самое большое количество (более 30%) взрослых людей, проживающих в родительских домах, отмечено в агломерациях - Майами, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Эти города являются также самыми дорогими в Америке для аренды жилой недвижимости. Так, снять жилье в Майами в среднем стоит $1,9 тыс. (₽123,5 тыс.). В Лос-Анджелесе - $2,8 тыс. (₽182, 2 тыс.) в месяц. В Нью-Йорке - $2,4 тыс. (₽156 тыс.).

Фото: meduza.io

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