Дизайнер из Италии собирается построить плавучий дом для путешествий

Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаззарини объявил о начале сбора средств на строительство плавучего дома под названием UFO 2.0, передает РБК. Аббревиатура расшифровывается как "неопознанный плавучий объект" (Unidentified Floating Object).



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Сообщается, что UFO 2.0 представляет собой дом с палубой и двумя жилыми зонами. На верхнем уровне расположена рабочая зона и джакузи. Под водой — спальня.

Отмечается также, что подводное жилое пространство оснащено панорамным окном для наблюдений за рыбами. Высота спальни составляет 2,3 метров. По замыслу архитектора, диаметр палубы жилища — 12,5 м. Здесь расположены солнечные панели. Они заряжают установленные внутри корпуса батареи, а также пространство для обустройства огорода.

"Неопознанный плавучий объект" будет оснащен опреснительной станцией и мотором, чтобы перемещаться по воде. Скорость движения составляет около 3,5 узла. Это около 7 км/ч.

Сообщается, что похожие проекты есть и в России. Сеть плавучих поселков и отелей планировали создать на Пестовском, Клязьминском и Химкинском водохранилищах в Московской области.

Фото: realty.rbc.ru

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