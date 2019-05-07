Стоимость аренды загородных домов в Московской области доходит до 9,7 млн рублей в месяц, говорится в исследовании компании ЦИАН. В такую сумму оценили месяц проживания в особняке площадью 700 кв. м. Площадь участка — 1,6 гектаров.
Сообщается, что на территории имеется искусственный пруд с зоной отдыха. Помимо этого по участку дома протекает ручей, через который перекинут мостик.
Располагается элитный коттедж в деревне Большое Сареево. Это в 16 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе.
На втором месте рейтинга самых дорогих арендных предложений на рынке элитной загородной недвижимости Московской области стоит особняк за 7,76 млн рублей в месяц. Его площадь — больше 900 кв. метров.
Площадь участка — около 0,5 гектаров. Дом находится в поселке "Жуковка-21". Это тоже на Рублевке. Но ближе к Москве — в 10 км от МКАД.
На почетном третьем месте — особняк на Новой Риге. В поселке Agalarov Estate (24 км от МКАД) за 6,47 млн рублей можно снять на месяц дом площадью 1,9 тысяч "квадратов".
Отмечается, что в доме есть фитнес-зал и бассейн с панорамным остеклением. А также своя парикмахерская и частный кинотеатр. Размер участка - 2 гектара.
Фото: vizada. ru
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