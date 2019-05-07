Новый музей Зои Космодемьянской превратится в место паломничества — Мединский

Новый музей Зои Космодемьянской в селе Петрищево Рузского городского округа Московской области станет местом паломничества молодежи, граждан и ветеранов, передает РИА Новости. Об этом заявил на церемонии начала строительства комплекса министр культуры Владимир Мединский.



Мемориальный комплекс Зои Космодемьянской в Петрищеве сделают образцовым

Сообщается, что музейный комплекс планируется открыть в будущем году. По мнению министра культуры, это станет местом паломничества молодежи, граждан, ветеранов. Такое же, как "Бородино".

Как сообщалось ранее, мемориальный музей Зои Космодемьянской существует в селе Петрищево с 1956 года. Новый музей будет построен вблизи старого здания рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик, где пытали девушку.

Новая экспозиция поделится на три блока. Это история жизни и подвига Зои Космодемьянской. Далее, Москва и Подмосковье в предвоенный период и годы войны. И история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения.

Отмечается, что открытие нового комплекса запланировано к 75-й годовщине Победы 9 мая 2020 года.

Фото: rg.ru

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