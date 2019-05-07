Новый музей Зои Космодемьянской в селе Петрищево Рузского городского округа Московской области станет местом паломничества молодежи, граждан и ветеранов, передает РИА Новости. Об этом заявил на церемонии начала строительства комплекса министр культуры Владимир Мединский.
Сообщается, что музейный комплекс планируется открыть в будущем году. По мнению министра культуры, это станет местом паломничества молодежи, граждан, ветеранов. Такое же, как "Бородино".
Как сообщалось ранее, мемориальный музей Зои Космодемьянской существует в селе Петрищево с 1956 года. Новый музей будет построен вблизи старого здания рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик, где пытали девушку.
Новая экспозиция поделится на три блока. Это история жизни и подвига Зои Космодемьянской. Далее, Москва и Подмосковье в предвоенный период и годы войны. И история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения.
Отмечается, что открытие нового комплекса запланировано к 75-й годовщине Победы 9 мая 2020 года.
Фото: rg.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Столичные улицы теряют арендаторов торговой недвижимости
Установлены первые пункты московского велопроката
Велопрокат начнет работать в Москве в первый день лета
Парижане сломали всех «железных коней» в сети велопроката
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Можно ли рассчитывать на сближение между Индией и Китаем? На кого может рассчитывать Китай? Сможет ли он вопреки решению Гаагского суда тихой сапой получить желанные острова в Южно-Китайском море? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил руководитель направления востоковедения НИУ Высшей школы экономики Алексей Маслов.