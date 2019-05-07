В России узаконят асфальтирование в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал новый стандарт укладки асфальта в условиях плохой погоды. Стандарт был разработан по заказу федерального дорожного агентства.



Коммунальщики в Москве попытались положить асфальт на плитку / Новости от 25.10.2018 21:57

На данный момент действует стандарт от 2017 года, который предполагает укладку асфальта только в сухую весеннюю или летнюю погоду, при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. В Росавтодоре сообщили, что у старого стандарта нет ничего общего с реальным положением дел, поэтому дорожное агентство заказало разработку нового стандарта.

Теперь сотрудники Росавтодора смогут проводить ремонт дорожного полотна и укладку асфальта в мороз, снег и дождь. Дорожникам будет запрещено проводить ремонтные работы только в случае ливня или мороза с порывистым ветром. Дорожники планируют оснастить транспорт дополнительными нагревательными тентами, чтобы работать в условиях мороза.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Росавтодор пытался разрешить своим сотрудникам проводить работы по укладке и ремонту дорожного полотна в неблагоприятных для этого условиях.

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