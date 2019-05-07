Два плавучих кафе в акваториях Москвы-реки и Тверской области выставлены на торги, передает Интерфакс-Недвижимость. Дебаркадеры имеют свободное назначение. При необходимости они могут быть транспортированы в любую акваторию.
Сообщается, что первое плавучее кафе площадью 1,2 тыс. кв. м находится на отстое в Москве-реке. Оно располагается в районе Печатников по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 10.
Этот дебаркадер имеет два этажа. Отмечается, что после проведения ремонтных работ он может использоваться в качестве прибрежного кафе. Помимо этого, объект можно использовать для установки торговых павильонов. Цена лота составляет 677 тыс. рублей.
Другой лот площадью 940 кв. м находится в акватории Тверской области. Она располагается в городе Кимры по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ.
Уточняется, что площадку можно оставить на воде. Или перенести на берег. Помимо этого, после ремонта инвестор сможет организовать на крышу отдельный выход. Начальная цена объекта составляет 680 тыс. рублей.
Объявлено, что аукционы состоятся 24 мая текущего года.
Фото: business-class.su
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Квартиру в пять этажей выставили на продажу в Москве
Побивший супругу актер Башаров отписал ей после развода квартиру
Квартира Хемингуэя выставлена на продажу в Торонто
Счета за квартиру можно будет оплатить на даче
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Можно ли рассчитывать на сближение между Индией и Китаем? На кого может рассчитывать Китай? Сможет ли он вопреки решению Гаагского суда тихой сапой получить желанные острова в Южно-Китайском море? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил руководитель направления востоковедения НИУ Высшей школы экономики Алексей Маслов.