На торгах в Москве выставлены два плавучих кафе

Два плавучих кафе в акваториях Москвы-реки и Тверской области выставлены на торги, передает Интерфакс-Недвижимость. Дебаркадеры имеют свободное назначение. При необходимости они могут быть транспортированы в любую акваторию.



Плавучий ресторан уплыл вместе с посетителями...

Сообщается, что первое плавучее кафе площадью 1,2 тыс. кв. м находится на отстое в Москве-реке. Оно располагается в районе Печатников по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 10.

Этот дебаркадер имеет два этажа. Отмечается, что после проведения ремонтных работ он может использоваться в качестве прибрежного кафе. Помимо этого, объект можно использовать для установки торговых павильонов. Цена лота составляет 677 тыс. рублей.

Другой лот площадью 940 кв. м находится в акватории Тверской области. Она располагается в городе Кимры по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ.

Уточняется, что площадку можно оставить на воде. Или перенести на берег. Помимо этого, после ремонта инвестор сможет организовать на крышу отдельный выход. Начальная цена объекта составляет 680 тыс. рублей.

Объявлено, что аукционы состоятся 24 мая текущего года.

Фото: business-class.su

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