Эксперты назвали средник чек покупки жилья на Остоженке

На Остоженке на продажу выставлено около 240 квартир — в новостройках и на вторичном рынке, говорится в исследовании компании Savills. Стоимость самого бюджетного жилья составляет порядка 26 млн рублей.



Остоженка: тургеневская Москва

Сообщается, что на одной из центральных улиц исторического центра Москвы - Остоженке — на продажу выставлено 155 квартир на вторичном рынке. Средний чек предложения составляет 269 млн рублей. Площадь — 155 "квадратов".

За прошлый год на вторичном рынке жилья на Остоженке было заключено 37 сделок. По данным экспертов, в основном покупатели отдавали предпочтение квартирам, рассчитанным на проживание большой семьи. Средняя площадь покупки составила 265 кв. м при среднем бюджете 277 млн рублей.

Отмечается, что минимальная цена покупки квартиры для этого района в 2018 году составила 26,5 млн рублей. В частности, по такой стоимости была приобретена квартира площадью 62 кв. м в многоквартирном жилом доме в Померанцевом переулке.

Что касается новостроек Остоженки, то в настоящее время на продажу выставлено 88 квартир и апартаментов со средневзвешенной стоимостью 1 кв. м в 1,5 млн рублей. Район находится на втором месте в Москве по данному показателю. Он уступает лишь Патриаршим Прудам (1,9 млн руб. за 1 кв. м).

Фото: realty.rbc.ru

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