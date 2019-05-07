Большинство обладателей материнского капитала и жилищных сертификатов предпочитают покупать жилье на вторичном рынке, пишет "Российская газета". Федеральные власти планируют перенаправить их на первичный рынок с использованием эскроу-счетов.
По мнению потому замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, это будет безопаснее. Не будет риска потерять деньги. Это связано с тем, что менее чем через два месяца в России заработают новые правила долевого строительства.
Отмечается, что в настоящее время уже 63 банка могут привлекать средства граждан через эскроу-счета. Планируется увеличить их количество до 90 и более.
Как заявил Никита Стасишин, объекты, готовность которых составляет более 30 процентов, могут быть достроены по старым правилам с привлечением средств дольщиков без перехода на счета эскроу.
Однако, как подчеркнул замглавы Минстроя, это не только 30 процентов физически выполненного объема работ. Оценивается и объем вложенных средств. Прежде всего, в сети, расселение, в землю. То есть все затраты по проекту.
Фото: cian.ru
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