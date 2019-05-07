Рынок Подмосковья затоварен морально устаревшими коттеджами﻿

Затоваренность рынка подмосковной недвижимости сохраняется, информирует РБК. Большинство проектов представлены дорогими, морально устаревшим объектами.



Москвичи раскупают загородные дома в Подмосковье / Новости от 26.10.2018 18:46

Сообщается, что в конце I квартала 2019 года на рынке первичной загородной недвижимости Московского региона было представлено 37 поселков. Общий объем предложения составил порядка 710 домовладений. Это на 7,7% меньшей по сравнению с предыдущим кварталом.

Аналитики объясняют снижение предложения вымыванием наиболее ликвидных лотов. А также низкой активностью девелоперов.

По данным экспертов, в январе-марте на подмосковный рынок недвижимости не вышло ни одного нового проекта в данном сегменте.

Однако, несмотря на постоянное уменьшение объема экспозиции, затоваренность рынка сохраняется. Ситуация сложилась таким образом, что большинство проектов представлены дорогими, морально устаревшими коттеджами.

В то же время с первичного рынка уходят лишь наиболее ликвидные, небольшие по площади дома. Средний чек "квадрата" в конце марта 2019 года составила 150,2 тыс. руб. Дома — 80,5 млн руб.

Отмечается, что в настоящее время некоторые земельные участки в Подмосковье продаются по стоимости подведения коммуникаций. Таунхаусы и особняки — по себестоимости их строительства.

Фото: investorhouse.ru

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