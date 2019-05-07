Жилой дом рядом с Эйфелевой башней продают за 220 млн евро﻿

В столице Франции выставили на продажу жилой дом, расположенный всего в паре десятков метров от Эйфелевой башни, информирует компания Kalinka Group. Стоимость здания 220 млн евро.



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Сообщается, что общая площадь здания составляет 10,5 тыс. кв. м. Имя продавца здания не разглашается. На данный момент известно, что это две пожилые сестры — представительницы состоятельной французской династии. Из окон шестиэтажного здания открывается панорамный вид на Эйфелеву башню и реку Сена.

Здание имеет давнюю историю. Он был возведён в XV-XVII веке и считается самым крупным сооружением, построенным Османской империей в Париже.

По оценкам экспертов, после ремонта новый владелец дома сможет зарабатывать на сдаче его в аренду 600 тыс. евро. Старинное здание можно использовать как офисы для дипломатов или отель.

По словам руководителя Kalinka International Татьяны Бурлаковской, такие объекты недвижимости называют трофейными. Поскольку владение ими — не столько вопрос выгоды, сколько возможность получить в свою коллекцию уникальный актив.

Фото: Kalinka Group

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