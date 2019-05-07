В столице Франции выставили на продажу жилой дом, расположенный всего в паре десятков метров от Эйфелевой башни, информирует компания Kalinka Group. Стоимость здания 220 млн евро.
Сообщается, что общая площадь здания составляет 10,5 тыс. кв. м. Имя продавца здания не разглашается. На данный момент известно, что это две пожилые сестры — представительницы состоятельной французской династии. Из окон шестиэтажного здания открывается панорамный вид на Эйфелеву башню и реку Сена.
Здание имеет давнюю историю. Он был возведён в XV-XVII веке и считается самым крупным сооружением, построенным Османской империей в Париже.
По оценкам экспертов, после ремонта новый владелец дома сможет зарабатывать на сдаче его в аренду 600 тыс. евро. Старинное здание можно использовать как офисы для дипломатов или отель.
По словам руководителя Kalinka International Татьяны Бурлаковской, такие объекты недвижимости называют трофейными. Поскольку владение ими — не столько вопрос выгоды, сколько возможность получить в свою коллекцию уникальный актив.
Фото: Kalinka Group
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