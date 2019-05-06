Закон об ипотечных компенсациях для многодетных внесен в Госдуму﻿

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с парламентариями от различных фракций в понедельник внесли законопроект, который предполагает оказание помощи многодетным семьям, взявшим ипотечный кредит, после рождения у них третьего или последующих детей, передает ТАСС.



В России семьи с тремя детьми получат 450 тыс. рублей для погашения ипотеки / Новости от 20.02.2019 12:35

Сообщается, что законодательная новелла направлена на реализацию пoслания президента РФ Владимира Путина. Как сообщалось ранее, глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, в которых родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей.

Отмечается, что необходимые для помощи средства уже заложены в бюджете. Помимо этого, у закона будет обратная сила и он начнет действовать с 1 января 2019 года.

Таким образом, компенсацию получат семьи, в которых в 2019 году появился третий или последующий ребенок.

Фото: ipotekar.com

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