Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с парламентариями от различных фракций в понедельник внесли законопроект, который предполагает оказание помощи многодетным семьям, взявшим ипотечный кредит, после рождения у них третьего или последующих детей, передает ТАСС.
Сообщается, что законодательная новелла направлена на реализацию пoслания президента РФ Владимира Путина. Как сообщалось ранее, глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, в которых родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей.
Отмечается, что необходимые для помощи средства уже заложены в бюджете. Помимо этого, у закона будет обратная сила и он начнет действовать с 1 января 2019 года.
Таким образом, компенсацию получат семьи, в которых в 2019 году появился третий или последующий ребенок.
Фото: ipotekar.com
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