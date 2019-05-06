Смольный запретил строить новое здание Музея Достоевского в Кузнечном переулке

Губернатор Северной столицы Александр Беглов выступил против строительства нового здания музея Ф.М. Достоевского в Кузнечном переулке, передает РБК. Инициаторы проекта предложили расширить музей писателя, ссылаясь на нехватку площадей в существующем здании.



Как сейчас выглядит музей Достоевского и нужен ли ему новый корпус. Репортаж / Новости от 16.10.2018 15:00

Сообщается, что в новом корпусе площадью 1600 кв. м планировалось разместить многофункциональный лекционный и зрительный залы. А также выставочное пространство, музейный магазин и кафе. Помимо этого, планировалось помещение для научной работы.

Пятиэтажное здание площадью почти 2,1 тыс. кв. м предполагалось построить на участке, непосредственно примыкающем к музею Достоевского.

Строительство нового здания музей Достоевского планировалось Завершить в 2021 году — к 200-летию со дня рождения писателя. Тем не менее, после предварительного одобрения проекта, против него выступили местные жители и общественные деятели города.

Утверждалось, в частности, что архитектура нового здания музея разрушит пространство города. В Петербурге неоднократно проходили пикеты с требованием остановить реализацию проекта.

Фото: balashiha. ru

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