Бюст советскому военному летчику, дважды герою Советского Союза Амет-Хану Султану открыли в Севастополе накануне 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает РИА Новости.
Сообщается, что памятник прославленному советскому летчику Амет-Хана Султана изготовлен в рамках проекта "Аллея Российской Славы" по проекту члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации Салавата Щербакова.
Известно, что памятник установлен в парке героев-авиаторов поселка Кача Нахимовского района города при поддержке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Отмечается, что имя прославленного аса, дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана навсегда стало синонимом высшего пилотажного мастерства. На его счету почти полсотни побед в воздушных боях во время Великой Отечественной войны.
Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года в ходе проведения встречи в селе Орлиное губернатора Севастополя с представителями крымско-татарского народа было предложено установить в парке героев-авиаторов в Каче бюст знаменитому летчику.
Фото: tvzvezda. ru
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