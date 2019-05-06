В Севастополе открыли памятник советскому летчику Амет-Хану Султану

Бюст советскому военному летчику, дважды герою Советского Союза Амет-Хану Султану открыли в Севастополе накануне 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает РИА Новости.



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Сообщается, что памятник прославленному советскому летчику Амет-Хана Султана изготовлен в рамках проекта "Аллея Российской Славы" по проекту члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации Салавата Щербакова.

Известно, что памятник установлен в парке героев-авиаторов поселка Кача Нахимовского района города при поддержке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Отмечается, что имя прославленного аса, дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана навсегда стало синонимом высшего пилотажного мастерства. На его счету почти полсотни побед в воздушных боях во время Великой Отечественной войны.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года в ходе проведения встречи в селе Орлиное губернатора Севастополя с представителями крымско-татарского народа было предложено установить в парке героев-авиаторов в Каче бюст знаменитому летчику.

Фото: tvzvezda. ru

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