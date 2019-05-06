Краснодарские власти ограничили высотность строительства на побережье

Губернатор Вениамин Кондратьев подписал краевой закон о внесении изменений в региональный Градостроительный кодекс, пишет "Коммерсант". Закон об ограничении строительства на прибрежных курортных территориях Черного и Азовского морей был принят Законодательным собранием края в конце апреля текущего года. Норма вступает в силу 15 мая.



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Сообщается, что законодательная новелла касается городов Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи и Туапсинского района. А также пяти муниципалитетов с выходом на азовское побережье.

Новый закон обязывает муниципалитеты при подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) на расстоянии 500 м от береговой линии считать приоритетным строительство курортных объектов.

Комплексы апартаментов и апарт-отели не включены в перечень приоритетных объектов для возведения на берегу моря.

Помимо этого, ПЗЗ прибрежных муниципалитетов должны содержать нормы об ограничении строительства жилых объектов, апартотелей и комплексов апартаментов путем отнесения таких объектов к условно разрешенным видам строительных объектов.

Высота жилого здания на расстоянии 500 м от моря не должна превышать 20 м.

Фото: hochu-na-yuga.ru

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