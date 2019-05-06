Эксперты назвали города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек

В 13 российских городах-миллионниках вторичные квартиры дороже, чем в новостройках, передает РБК. Только в трех крупных городах они оказались, наоборот, дешевле — в Москве, Нижнем Новгороде и Перми.



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Самая большая разница зафиксирована в старых границах Москвы — 9,1%. В столичных новостройках "квадрат" стоит в среднем 232,9 тыс. руб. На вторичном рынке жилья — 211,8 тыс. руб.

В Перми ценовая разница в пользу новостроек составила 4,8%. В Нижнем Новгороде — 3,9%, отмечают эксперты. Сообщается, что в остальных городах-миллионниках, где вторичные квартиры дороже новостроек, лидером по разнице средних цен стал Краснодар. Первичные квартиры в этом городе дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м).

Второе место занимает Ростов-на-Дону. Здесь разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. Третье место — за Новосибирском. Во вторичных квартирах "квадрат" в этом городе на 15,1% дороже, чем в новостройках.

По данным аналитиков, с начала 2019 года цены на новостройки в России поднялись на 3,2% и достигли 69,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Фото: balashiha.ru

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