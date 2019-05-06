Систему электрического трамвая города-курорта Евпатории реконструируют

В Евпатории реконструируют 8,3 тыс метров трамвайных путей, контактную сеть и остановки, передает РИА Новости. Специалисты крымского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели и одобрили инвестиционный проект.



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Сообщается, что проект предусматривает реконструкцию трамвайной линии от кольца по улице Эскадронная вдоль улиц Революции, Фрунзе, Братьев Буслаевых (проезд Анны Ахматовой). А также по ул. Полупанова, 60 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, проспектам Ленина и Победы до улицы Интернациональная.

На этих транспортных магистралях Евпатории будут проведены переустройство контактной сети и обустройство наружного освещения вдоль реконструируемых участков трамвайных путей. По маршрутам движения трамваев оборудуют остановки.

Помимо этого, будут созданы необходимые условия для комфортного доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Отмечается, что трамвайная система в Евпатории была открыта в 1914 году, и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей города и отдыхающих. Протяженность трамвайной линии, подлежащей реконструкции, превышает 8,2 км.

Фото: varlamov.ru

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