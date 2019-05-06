Китайские инвесторы обжаловали запрет на строительство завода на Байкале

Инвестор завода по розливу воды на берегу озера Байкал, ООО "АкваСиб", подал апелляционную жалобу в Иркутский областной суд на решение районного суда, передает "Интерфакс". В конце марта было аннулировано положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство предприятия.



Байкал пора спасать от китайцев! Или от нас самих? / Новости от 01.04.2019 16:56

Сообщается, что апелляция подана через Кировский райсуд Иркутска "заинтересованным лицом". Им в этом деле является ООО "АкваСиб".

Как сообщалось ранее, в марте Кировский районный суд Иркутска признал незаконным положительное заключение экологической госэкспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу воды.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился проверить проект на соответствие экологическим стандартам. Совет по правам человека при президенте РФ заявил, что строительство на Байкале завода для экспорта воды может создать угрозу для живущих вокруг озера редких видов животных.

Отмечается, что основным собственником ООО "АкваСиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал". Фирма зарегистрирована в китайской провинции Хэйлунцзян.

Фото: xn--e1abcgakjmf3afc5c8g.xn--p1ai

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