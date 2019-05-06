Победителем конкурса небоскребов стал проект по утилизации мусора

Американский журнал о технологиях строительства eVolo опубликовал итоги ежегодного конкурса небоскребов будущего Skyscraper Competition, передает РБК. Награда присуждается за новаторские идеи, которые коренным образом меняют понятие о небоскребах с помощью новых технологий и пространственных решений.



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Сообщается, что первое место в соревновании этого года было присуждено проекту Methanescraper. Его автор — архитектор Марко Драгичевич из Сербии. Проект представляет собой вертикальный город-район в Белграде. Небоскреб служит полигоном для утилизации отходов.

Кроме трех победителей, жюри наградило 27 участников специальными призами.

Этот конкурс проводится с 2006 года. В нем ежегодно принимают участие сотни архитектурных проектов со всего мира. Программа составлена таким образом, чтобы подтолкнуть участников к размышлениям о взаимоотношении небоскребов и окружающий среды, учитывая во внимании социальные проблемы и принципы устойчивости.

Отмечается, что цель конкурса — изменить представление о технологиях строитель­ства, назначении и дизайне небоскребов XXI века.

Фото: news.vse42.ru

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