Американский журнал о технологиях строительства eVolo опубликовал итоги ежегодного конкурса небоскребов будущего Skyscraper Competition, передает РБК. Награда присуждается за новаторские идеи, которые коренным образом меняют понятие о небоскребах с помощью новых технологий и пространственных решений.
Сообщается, что первое место в соревновании этого года было присуждено проекту Methanescraper. Его автор — архитектор Марко Драгичевич из Сербии. Проект представляет собой вертикальный город-район в Белграде. Небоскреб служит полигоном для утилизации отходов.
Кроме трех победителей, жюри наградило 27 участников специальными призами.
Этот конкурс проводится с 2006 года. В нем ежегодно принимают участие сотни архитектурных проектов со всего мира. Программа составлена таким образом, чтобы подтолкнуть участников к размышлениям о взаимоотношении небоскребов и окружающий среды, учитывая во внимании социальные проблемы и принципы устойчивости.
Отмечается, что цель конкурса — изменить представление о технологиях строительства, назначении и дизайне небоскребов XXI века.
Фото: news.vse42.ru
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