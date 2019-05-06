В платежках будут указывать региональных операторов по обращению с отходами

Кабинет министров разработает правила указания в платежных документах информации о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами, передает РИА Новости. Также правительству поручено изучить вопрос разграничения ответственности в сфере обращения ТКО.



Умная утилизация отходов: как в России борются с пластиковым мусором / Новости от 20.10.2018 13:56

Такие указания были даны президентом России Владимиром Путиным в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Помимо этого, ведомствам поручено найти в каждом регионе новое место для мусора.

Также будут внесены изменения в законодательство, чтобы упростить получение разрешительных документов застройщиками при переходе от долевого финансирования строительства к счетам эскроу.

Помимо этого, кабмин вместе с региональными властями должен будет подготовить предложения по развитию парка городского пассажирского транспорта с использованием передовых отечественных технологий.

Одно из президентских поручений касается привлечения студентов вузов в области архитектуры и строительства к реализации нацпроектов, которые направлены на создание объектов инфраструктуры.

Фото: bytrf. ru

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