Кабинет министров разработает правила указания в платежных документах информации о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами, передает РИА Новости. Также правительству поручено изучить вопрос разграничения ответственности в сфере обращения ТКО.
Такие указания были даны президентом России Владимиром Путиным в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Помимо этого, ведомствам поручено найти в каждом регионе новое место для мусора.
Также будут внесены изменения в законодательство, чтобы упростить получение разрешительных документов застройщиками при переходе от долевого финансирования строительства к счетам эскроу.
Помимо этого, кабмин вместе с региональными властями должен будет подготовить предложения по развитию парка городского пассажирского транспорта с использованием передовых отечественных технологий.
Одно из президентских поручений касается привлечения студентов вузов в области архитектуры и строительства к реализации нацпроектов, которые направлены на создание объектов инфраструктуры.
Фото: bytrf. ru
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