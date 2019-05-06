Столичные энергетики перешли в усиленный режим в майские праздники﻿

На майские праздники бесперебойное энергоснабжение потребителей обеспечивают более 2 тысяч сотрудников МОЭСК, передает РИА Недвижимость. Ежедневный контроль за работой электросетевых объектов в Москве и области ведется круглосуточно.



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Сообщается, что в случае чрезвычайных ситуаций на место аварий готовы выехать 443 бригады общей численностью 2 291 человек. В распоряжении энергетиков находится 2 726 единиц спецтехники.

Все объекты социальной сферы запитаны по резервной схеме, говорится в сообщении пресс-службы городского энергетического хозяйства.

Отмечается, что аварийные бригады компании оснащены всем необходимым оборудованием, а также средствами защиты и спецтехникой. В том числе передвижными электростанциями.

Выработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад. Помимо этого, проводятся внеплановые проверки охраняемых и неохраняемых объектов.

Усилен пропускной режим на объектах, приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности структур ПАО "МОЭСК".

Фото: mospravda.ru

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