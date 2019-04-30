Московские власти повысили штрафы за самострой до 3,5 миллионов рублей

Мосгордума одобрила поправки в городской кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за самовольное строительство, передает РИА Недвижимость.



В Москве снесли самострой на Ореховом бульваре

Сообщается, что, учитывая количество незаконно возведенных объектов, было принято решение об изменении методики исчисления штрафных санкций. Теперь его размер будет исчисляться от кадастровой стоимости и в среднем составит от 150 тысяч рублей.

Ранее штрафы за нарушение разрешенного использования земельного участка, в том числе за самовольное строительство, составляли 1-3 тысячи рублей для физлиц, 20-50 тысяч рублей для должностных лиц, 50-150 тысяч рублей для юрлилиц.

По новому закону за нарушения требований и ограничений по использованию земельного участка в связи со строительством или реконструкцией зданий, физлиц будут штрафовать на 0,5-1% кадастровой стоимости земли, должностных лиц — на 1-1,5%, юрлиц — на 1,5-2%.

Как сообщалось ранее, только за последние полгода в Москве снесли более тысячи самостроев общей площадью свыше 260 тысяч кв. м.

Фото: morozovhall.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Обманутые дольщики Сочи попросили мэра не сносить незаконные новостройки﻿

Вторичный рынок или новостройка: преимущества и недостатки

Каждый девятый покупатель квартиры в новостройке приобретает машино-место﻿

Средний чек покупки жилья в новостройках Петербурга составил 4 млн рублей