Мосгордума одобрила поправки в городской кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за самовольное строительство, передает РИА Недвижимость.
Сообщается, что, учитывая количество незаконно возведенных объектов, было принято решение об изменении методики исчисления штрафных санкций. Теперь его размер будет исчисляться от кадастровой стоимости и в среднем составит от 150 тысяч рублей.
Ранее штрафы за нарушение разрешенного использования земельного участка, в том числе за самовольное строительство, составляли 1-3 тысячи рублей для физлиц, 20-50 тысяч рублей для должностных лиц, 50-150 тысяч рублей для юрлилиц.
По новому закону за нарушения требований и ограничений по использованию земельного участка в связи со строительством или реконструкцией зданий, физлиц будут штрафовать на 0,5-1% кадастровой стоимости земли, должностных лиц — на 1-1,5%, юрлиц — на 1,5-2%.
Как сообщалось ранее, только за последние полгода в Москве снесли более тысячи самостроев общей площадью свыше 260 тысяч кв. м.
Фото: morozovhall.com
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