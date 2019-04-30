Театр "У Никитских ворот" закрыли по решению суда — Новости Москвы﻿

Администрация театра, постановили в суде, виновна в нарушении административного законодательства, передает "Интерфакс". Претензии к ней возникли у пожарного надзора.



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Сообщается, что Пресненский районный суд Москвы в конце апреля признал столичный театр "У Никитских ворот" виновным в нарушении правил противопожарной безопасности и постановил приостановить деятельность театра на 90 суток.

В решении суда отмечается, что театр не смог устранить в предписанное время ранее выявленные нарушения и обеспечить исправную работу систем противопожарной защиты. Стало известно, что театр уже отменил запланированный на спектакль "Спектакль "Братишки".

Представители администрации театра извинилась за отмену спектакля и сообщила, что вернуть билеты можно будет в течение десяти дней.

В связи с решением суда театру запрещена с момента фактического приостановления деятельности эксплуатация занимаемых помещений по адресу ул. Большая Никитская, д. 23/14/9.

В настоящее время здание театра опечатано судебными приставами.

Фото: afisha.ru

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