Цены на жилье в новостройках Крыма в I квартале 2019 года выросли на 7,4% по сравнению с IV кварталом прошлого года, передает "Интерфакс". Средний чек "квадрата" в новостройках полуострова достиг почти 62,4 тыс. рублей.
Сообщается, что квадратный метр на "первичке" в регионе в квартирах среднего качества (типовых) обойдется в 61,8 тыс. рублей, улучшенного качества — 63,2 тыс. рублей, в элитных квартирах — 124,9 тыс. рублей.
Вторичный рынок относительно IV квартала 2018 года, напротив, подешевел. Цены снизились на 1,4%, до 58,4 тыс. рублей за квадратный метр.
В среднем "квадрат" низкого качества стоит 46,9 тыс. рублей, среднего — 57 тыс. рублей, улучшенного качества — 70,1 тыс. рублей.
В январе-марте в Севастополе цены на "первичку" выросли по сравнению с тем же периодом 2018 года на 4% (в среднем стоимость кв. м составляет 65,8 тыс. рублей).Стоимость квадратного метро вторичного жилья в городе не изменилась (72,5 тыс. рублей).
Как отмечают эксперты, за год на большинстве курортов Крыма квартиры подорожали.
Фото: poltava.to
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