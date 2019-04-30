Москва заняла второе место в мировом рейтинге лучших городов для жизни студентов, уступив Праге, передает РБК. При определении лучшего города учитывалась совокупность важнейших критериев с точки зрения проживания студентов.
Прежде всего, это общее число университетов в городе, количество вакансий c частичной занятостью для студентов и средняя месячная стоимость аренды квартиры. Также важнейшими критериями выбора города для студентов стали количество текущих концертов и других культурных мероприятий и стоимость бокала пива (0,5 л).
Первое место досталось Праге. В этом городе арендовать квартиру в среднем стоит £569 (47,6 тыс. руб.) в месяц. Бокал пива здесь можно купить за £1,2 (100 руб.). При этом здесь для студентов предлагается 261 вакансия и 151 развлекательное мероприятие.
В Москве арендовать жилье в среднем можно за £796 в месяц (66,7 тыс. руб.). Бокал пива стоит дороже — £3,5 (293 руб.). Причем имеются 42 вакансии с частичной занятостью для студентов.
Фото: mayaksbor.ru
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