В Москве 30 апреля начался новый сезон фонтанов, передает "Интерфакс". Мэр Сергей Собянин дал торжественный старт на ВДНХ. Здесь вновь заработали исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".
Фонтанный комплекс ВДНХ — самый красивый в Москве. Сообщается, что перед сезоном мастера проделали огромную работу: была завершена научная реставрация этих уникальных сооружений.
"Дружба народов" — самый большой фонтан на территории ВДНХ. Он был создан по проекту архитектора Константина Топуридзе и открыт 1 августа 1954 года. Фонтан представляет собой систему из 784 струй, высота которых достигает 20 м.
Как сообщалось ранее, столичные власти планировали запустить фонтаны ВДНХ в день открытия сезона. Незадолго до этого на территорию выставки были возвращены позолоченные фигуры девушек, символизирующих союзные республики в композиции "Дружба народов".
В этот же день были запущены и другие московские фонтаны. В Москве это стало доброй традицией.
Отмечается, что самые живописных из городских фонтанов — светомузыкальные фонтаны. И главный из них работает в Парке Горького. Струи фонтана танцуют в такт композиции благодаря написанным вручную партитурам.
Фото: the-village.ru
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