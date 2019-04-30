Россия и Турция углубят сотрудничество в сфере строительства﻿

Турция считает строительную сферу одной из перспективных для дальнейшего развития отношений с Россией, передает "Интерфакс". У турецких компаний уже накоплен обширный опыт работы в России.



В Турции завершается строительство морского участка «Турецкого потока» длиной 930 километров / Новости от 19.11.2018 09:36

Сообщается, что в настоящий момент турецкие компании в России завершили проектов на сумму $73 млрд. По словам посла Турции в России Мехмета Самсара, турецкая сторона придает особое значение развитию отношений в строительной сфере.

Посол посетил с официальным визитом Екатеринбург и заявил, что у этого города много общего со Стамбулом. "Эти города находятся на границы Европы и Азии. Екатеринбург, прежде всего, центр металлургии и машиностроения. Мы рассматриваем эти сферы для сотрудничества в том числе", — добавил М. Самсар.

"В октябре планируем направить в Екатеринбург большую делегацию представителей строительных подрядных компаний", - подчеркнул посол.

По его мнению, в дальнейшем годовой товарооборот между Турцией и Россией будет увеличен с $26 млрд до $100 млрд.

Фото: rbc. ru

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