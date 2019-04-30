Власти Москвы приняли решение впервые вымыть после зимы фасады всех кирпичных жилых домов в городе, пишет "Российская газета". В центре города такая работа поручена управляющим компаниям.
Сообщается, что 52 из 424 жилых строений уже отмыты. Остальные домывают. По словам заммэра Петра Бирюкова, до майских праздников будут отмыты фасады, которые выходят на улицы.
"А дальше зайдем в каждый двор. Отмоем стены даже у домов, которые пойдут под реновацию", — подчеркнул чиновник.
"Мы отмыли в прошлом году с моющим средством фасады всех таких домов на вылетных магистралях. И теперь на Каширском и Варшавском шоссе можно увидеть, как великолепно они смотрятся", — отметил заммэра.
Отмечается, что основное загрязнение фасада домов в центральной части города и вдоль дорог — это копоть и сажа от выхлопных газов автомобилей и городская пыль.
Для работ привлекаются альпинисты, так как из почти полутысячи домов две трети — высотой больше девяти этажей. Есть даже 48-этажка, отмечают коммунальщики.
Фото: n----otbbciekfhrdbnj2e5cvb.xn--p1ai
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