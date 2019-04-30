Фасады домов в Москве отмоют шампунем﻿

Власти Москвы приняли решение впервые вымыть после зимы фасады всех кирпичных жилых домов в городе, пишет "Российская газета". В центре города такая работа поручена управляющим компаниям.



Улицы Москвы моют с шампунем

Сообщается, что 52 из 424 жилых строений уже отмыты. Остальные домывают. По словам заммэра Петра Бирюкова, до майских праздников будут отмыты фасады, которые выходят на улицы.

"А дальше зайдем в каждый двор. Отмоем стены даже у домов, которые пойдут под реновацию", — подчеркнул чиновник.

"Мы отмыли в прошлом году с моющим средством фасады всех таких домов на вылетных магистралях. И теперь на Каширском и Варшавском шоссе можно увидеть, как великолепно они смотрятся", — отметил заммэра.

Отмечается, что основное загрязнение фасада домов в центральной части города и вдоль дорог — это копоть и сажа от выхлопных газов автомобилей и городская пыль.

Для работ привлекаются альпинисты, так как из почти полутысячи домов две трети — высотой больше девяти этажей. Есть даже 48-этажка, отмечают коммунальщики.

Фото: n----otbbciekfhrdbnj2e5cvb.xn--p1ai

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