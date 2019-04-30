Студотряды привлекут к строительству доступного жилья﻿

Для реализации госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" предполагается привлекать студенческие строительные отряды, передает "Интерфакс". С такой инициативой выступил Минстрой России.



Как заработать на летних каникулах в студотряде / Новости от 12.03.2019 18:26

Сообщается, что создание стройотрядов в университетах и вузах будет способствовать развитию движения студенческих отрядов в целом. Но главное, это поможет обеспечивать строительный сектор регионов квалифицированными кадрами.

Отмечается, что госпрограмма была утверждена пять лет назад. Объем ее финансирования составляет 2,53 триллиона рублей.

Из федерального бюджета на реализацию программы будет направлено 1,89 трлн рублей. Консолидированные ассигнования из региональных бюджетов составят 376,5 млрд рублей, объем средств из внебюджетных источников - 270,1 млрд рублей.

Средства пойдут на формирование комфортной городской среды, повышение качества услуг ЖКХ и субсидирование процентов по ипотеке.

Помимо этого, в программу также заложена реализация федерального проекта "Цифровое строительство".

Фото: crimea.ria.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Новый дом выходит на продажу в Москве каждые четыре дня

Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах﻿

Кондоминиум - что это такое, и с чем его едят?

Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц