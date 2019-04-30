Для реализации госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" предполагается привлекать студенческие строительные отряды, передает "Интерфакс". С такой инициативой выступил Минстрой России.
Сообщается, что создание стройотрядов в университетах и вузах будет способствовать развитию движения студенческих отрядов в целом. Но главное, это поможет обеспечивать строительный сектор регионов квалифицированными кадрами.
Отмечается, что госпрограмма была утверждена пять лет назад. Объем ее финансирования составляет 2,53 триллиона рублей.
Из федерального бюджета на реализацию программы будет направлено 1,89 трлн рублей. Консолидированные ассигнования из региональных бюджетов составят 376,5 млрд рублей, объем средств из внебюджетных источников - 270,1 млрд рублей.
Средства пойдут на формирование комфортной городской среды, повышение качества услуг ЖКХ и субсидирование процентов по ипотеке.
Помимо этого, в программу также заложена реализация федерального проекта "Цифровое строительство".
Фото: crimea.ria.ru
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