Переулки на Патриарших благоустроят и преобразят﻿

Столичные власти планируют благоустроить Вспольный, Богословский, Благовещенский, Ермолаевский и Большой Козихинский переулки в районе Патриарших прудов, информирует портал столичной мэрии. Работы уже начались и продлятся все лето.



Под Патриаршим мостом планируют открыть музеи и кафе

Сообщается, что столичные власти планируют убрать в пяти переулках Патриарших все воздушные кабельные линии под землю. Помимо этого, тротуары будут расширены. Их замостят гранитной плиткой.

Отмечается также, что автомобильные полосы в некоторых местах района будут сужены. А для стоянки машин будут созданы парковочные карманы на 250 машино-мест.

В переулках на Патриарших будет установлено более 150 фонарей с энергосберегающими лампами. Размещены скамейки и урны.

Помимо этого, в пяти переулках района планируется разбить 9 тыс. кв. м газонов, высадить более 700 кустарников и 30 деревьев.

Все работы планируется завершить в сентябре 2019 года.

Патриаршие пруды входят в Пресненский район Москвы. С конца 2017 года эта локация стала самой дорогой в столице для покупки жилой недвижимости.

Фото: news.rambler.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Технологии для дома, созданные чтобы вас ублажать

Степные пожары уничтожили 70 домов в Забайкалье

Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах﻿