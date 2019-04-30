Переулки на Патриарших благоустроят и преобразят﻿

Столичные власти планируют благоустроить Вспольный, Богословский, Благовещенский, Ермолаевский и Большой Козихинский переулки в районе Патриарших прудов, информирует портал столичной мэрии. Работы уже начались и продлятся все лето.
Сообщается, что столичные власти планируют убрать в пяти переулках Патриарших все воздушные кабельные линии под землю. Помимо этого, тротуары будут расширены. Их замостят гранитной плиткой.
Отмечается также, что автомобильные полосы в некоторых местах района будут сужены. А для стоянки машин будут созданы парковочные карманы на 250 машино-мест.
В переулках на Патриарших будет установлено более 150 фонарей с энергосберегающими лампами. Размещены скамейки и урны.
Помимо этого, в пяти переулках района планируется разбить 9 тыс. кв. м газонов, высадить более 700 кустарников и 30 деревьев.
Все работы планируется завершить в сентябре 2019 года.
Патриаршие пруды входят в Пресненский район Москвы. С конца 2017 года эта локация стала самой дорогой в столице для покупки жилой недвижимости.
Фото: news.rambler.ru
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