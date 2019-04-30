Медработникам разрешат приватизировать служебное жилье

Минздраву и Минэкономразвития поручено изучить возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками, пишет "Парламентская газета". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По словам главы правительства, возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками должна предоставляться при условии продолжения ими профессиональной деятельности на прежнем месте работы.
Помимо этого, Минфин, Минэкономразвития и Минтранс должны будут представить предложения по увеличению субсидируемых авиарейсов в Крым для жителей Сибири.
Еще один вопрос, который находится в проработке Минздрава и Минтруда, посвящён бесплатному зубному протезированию для инвалидов, приравненных к категории инвалидов Великой Отечественной войны.
Также в адрес главы кабинета министров поступило много персональных обращений и просьб о предоставлении помощи в области регионального строительства, ремонта, пенсионного обеспечения, здравоохранения.
Фото: biysk-ok.ru
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