Медработникам разрешат приватизировать служебное жилье

Минздраву и Минэкономразвития поручено изучить возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками, пишет "Парламентская газета". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.



В Воронежской области продолжат помогать медикам с жильём / Новости от 22.03.2019 22:18

По словам главы правительства, возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками должна предоставляться при условии продолжения ими профессиональной деятельности на прежнем месте работы.

Помимо этого, Минфин, Минэкономразвития и Минтранс должны будут представить предложения по увеличению субсидируемых авиарейсов в Крым для жителей Сибири.

Еще один вопрос, который находится в проработке Минздрава и Минтруда, посвящён бесплатному зубному протезированию для инвалидов, приравненных к категории инвалидов Великой Отечественной войны.

Также в адрес главы кабинета министров поступило много персональных обращений и просьб о предоставлении помощи в области регионального строительства, ремонта, пенсионного обеспечения, здравоохранения.

Фото: biysk-ok.ru

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