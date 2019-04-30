Новый музейный комплекс в Севастополе объединят с парком на берегу моря

Проект культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе предполагает создание паркового пространства на берегу моря, передает "Интерфакс". На реализацию проекта будет направлено 25 млрд рублей.



Севастополь и Тартус заключили соглашение о сотрудничестве / Новости от 15.01.2019 20:55

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, будет учтено мнение жителей Севастополя об открытом доступе к морю и сделать территорию все парковой зоной. По ее словам, "Необходимо поддерживать советский образ Севастополя как белого города, утопающего в зелени", — подчеркнула Ольга Голодец.

Сообщается, что непосредственно строительные работы могут начаться "в ближайшее время". После того, как будет оформлена вся разрешительная документация.

В свою очередь, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пояснил, что парк включен в федеральную целевую программу развития Крыма. Срок его сдачи, обозначенный в программе, — 2022 год. Но он может быть перенесен до момента открытия всего кластера.

Ранее О. Голодец заявила, что одной из задач реализации проекта музейного и культурно-образовательного комплекса в Севастополе является развитие города как одной из российских столиц.

Фото: forpostsevastopol.ru

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