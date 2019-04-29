Две из трех основных автомагистралей, которые соединяют Крым с Севастополем, будут летом отремонтированы в зоне ответственности крымских служб "Автодора", передает РИА Новости. Об этом заявил министр Республики Крым Сергей Карпов.
По его словам, речь идет о двух региональных дорогах с выходом на Севастополь. Это Саки-Орловка и Бахчисарай -Терновка.
«Ремонт этих дорог будет проводиться в июне - июле", - подчеркнул министр. При этом он добавил, что дороги давно требуют приведения в нормативное состояние и капитального ремонта.
Сообщается. что центр полуострова с Севастополем связывает три региональные дороги. Еще одна трасса проходит через село Верхнесадовое и село Бахчисарай. Там развернулись работы по строительству трассы "Таврида". И еще одна трасса проложена к городу-герою Севастополю по побережью от Ялты.
Губернатор Севастополя ранее обратился к властям Крыма с просьбой провести ремонт дорог через Орловку и Терновку к Севастополю. Так как проезд по основной трассе (через Вехнесадовое) будет затруднен из-за строительства севастопольских (7 и 8) этапов "Тавриды".
Фото: jalita.com
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