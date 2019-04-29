Государственный Эрмитаж привезет свои экспонаты на выставку в культурно-музейном комплексе Севастополя, который планируется построить, передает РИА Новости. Новый музейный комплекс для проведения выставок различных музеев появится в рамках строительства нового городского культурно-музейного комплекса.
По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, первая выставка будет про Екатерину Великую. Это будут исключительно временные экспозиции.
В настоящее время ведется сотрудничество с музеем-заповедником "Херсонес Таврический". "Здесь мы тоже будем появляться, но это будет связанно с тематикой Херсонеса и с нашими раскопками там", — подчеркнул Пиотровский.
Как сообщалось ранее, новый масштабный культурно-парковый кластер будет построен на территории современного общественного пространства в районе мыса Хрустальный от Артиллерийской до Карантинной бухты. В его границах будут размещены музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя и парк.
Фото: ruinformer.com
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