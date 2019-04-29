Небоскрёб по проекту Карла Лагерфельда построят в Тайване﻿

В 2014 году знаменитый модный дизайнер согласился спроектировать жилой комплекс в городе Тайчжун, информирует РБК. Жилую башню должны возвести к 2022 году.



Каким запомнился модельер Карл Лагерфельд / Новости от 19.02.2019 16:42

Сообщается, что стоимость жилых апартаментов в здании будет варьироваться от $1,1 млн до почти $6 млн за пентхаус площадью почти 830 кв. м.

По словам вице-президента Jut Group Аарона Ли, его компания изначально связалась с дизайнером по поводу сотрудничества в 2012 году. Девелопер хотел, чтобы имя Карла Лагерфельда принесло проекту более широкое признание, чем самые известные всемирно известные архитекторы.

В итоге модельер был задействован на каждом этапе проектирования небоскрёба, от архитектурного облика до дизайна интерьеров апартаментов.

Известно, что Тайвань по количеству ультрабогатых людей занимает восьмое место в мире. Как отмечает портал РБК, местные богачи особенно любят недвижимость, владея в среднем пятью объектами каждый.

Фото: realty.rbc.ru

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