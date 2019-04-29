Рекордно дорогая аренда элитного жилья в Москве достигла 6,4 млн рублей

Аренда самого дорогого объекта жилой недвижимости в Москве обойдется в 6,4 млн руб. в месяц, говорится в исследовании компании ЦИАН. Речь идет о пентхаусе в отреставрированном доходном доме 1910 года постройки на Пречистенке.



Пентхаус за 37$ млн и парковкой на 11 машин в гостиной

Сообщается, что стоимость аренды элитного жилья со средней стоимостью однокомнатной квартиры в столичном регионе. Пентхаус площадью 600 кв. м занимает три этажа и имеет выход на открытую террасу с видом на центр столичного мегаполиса.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт в классическом стиле. Имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. В пентхаусе пять спален со своими санузлами, а также просторные гостиная и столовая зона с камином. Есть отдельный блок для прислуги.

Арендатор также сможет пользоваться расположенной собственной баней, хаммамом, массажной комнатой и винным погребом. В стоимость входят три машино-места на охраняемом паркинге.

По данным компании, самую дешевую квартиру в столице можно арендовать всего за 15 тыс. руб. в месяц. Это однокомнатная квартира в панельной пятиэтажке на востоке города.

Фото: kubanmakler.ru

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