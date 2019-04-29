В норвежском городе Брумунддал построили самый высокий в мире деревянный небоскреб, информирует РБК. В 18-этажной высотке есть квартиры, гостиничные номера, офисы, бассейн и ресторан.
Сообщается, что проект деревянной башни разработало архитектурное бюро Voll Arkitekter. Девелопером выступила компания AB Invest. Небоскреб под названием Mjøstårnet расположен на берегу озера Мьеса. В здании высотой 85 м 18 этажей. Площадь проекта — 11,3 тыс. кв. м. Высотка выполнена из кросс-ламинированной древесины. Отмечается, что этот материал является пожароустойчивым.
Высотка сможет противостоять сильным ветрам благодаря округлению главных опорных центров. Единственная часть небоскреба, выполненная не из дерева, — это бетонные перекрытия последних двух этажей.
Отмечается, что в небоскребе расположились квартиры, гостиница и офисные площади. Также здесь есть просторный ресторан с панорамными окнами и деревянной мебелью. На крыше разместился бассейн.
До этого самым высоким деревянным зданием в мире был австралийский. небоскреб 25 King высотой 45 метров. Также в Токио планируется возвести 70-этажную высотку из дерева.
Фото: radidomapro.ru
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