Погорельцам Забайкалья перечислят 450 млн рублей на восстановление жилья﻿

МЧС, Минстрой и Минфин РФ внесли в правительство документы по расходам на предоставление пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае жилья взамен утраченного, информирует "Интерфакс". Сумма составила 450 млн рублей.



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Сообщается, что правительством России издано распоряжение о помощи пострадавшим на сумму до 50 млн 310 тыс. рублей. В том числе гражданам, получившим вред здоровью — это 4 млн 200 тыс. рублей. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Отмечается, что с учетом индивидуальных предпочтений граждан, определен механизм обеспечения их новым жильем взамен утраченного.

В частности, погорельцам предлагается строительство нового жилья в местах проживания. Либо приобретение готового по их месту жительства.

По данным МЧС, 57 семей хотят построить новое жилье в том месте, где проживали. 62 семьи готовы приобрести новое жилье.

Также сообщается, что Забайкальскому краю были предоставлены средства в размере 3,2 млрд рублей для восстановления ситуации в крае.

Всего на данный момент в регионе огнем уничтожено 158 жилых помещений.

Фото: ptzgovorit. ru

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